{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Крупнейший в Европе уличный карнавал вновь отменили из-за пандемии

В прошлом году мероприятие в Ноттинг-Хилле тоже не проводилось

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Карнавал афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, который из-за пандемии был отменен в прошлом году, не состоится и в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили в Twitter организаторы шоу, которое планировалось провести 29-30 августа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"После длительных консультаций организаторы приняли решение, что в этом году карнавала на улицах [Ноттинг-Хилла] не будет из-за сохраняющейся неопределенности и риска, который представляет COVID-19, - отмечается в заявлении. - Безопасность должна быть на первом месте".

Карнавал афро-карибской культуры традиционно проводится каждый год в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года. Он является крупнейшим уличным фестивалем Европы, который ежегодно посещают более 2 млн британцев и туристов со всего мира. Это зажигательное двухдневное карнавальное веселье выросло из праздника, отмечавшегося в Британии выходцами из стран Карибского бассейна. Лондонский танцевальный фестиваль считается вторым в мире по популярности и масштабам после карнавала в Рио-де-Жанейро.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Более трети россиян считают, что для самокатов надо разработать новые ПДД
По результатам исследования Rambler&Co, такой позиции придерживаются 39% респондентов, а 42% приравняли бы самокаты к велосипедам или мопедам
Читать полностью