Собянин поздравил врачей с наступающим Днем медицинского работника

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника, который отмечается 20 июня. Он также обратился к медицинскому сообществу с просьбой защитить граждан от новой волны коронавирусной инфекции.

"Сейчас мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, новую волну [коронавируса] и достойно защитить людей от надвигающейся опасности. Конечно, искренние слова признательности и благодарности, поздравления всех медицинских работников Москвы, самого большого отряда в нашей стране - это около 250 тыс. работников, включая федеральные клиники, частные клиники. Это большой отряд, который каждый день и круглые сутки стоит на страже здоровья людей. Спасибо вам огромное, с праздником вас", - обратился к врачам Собянин в ходе открытия детского инфекционного корпуса в Коммунарке.

Участие во встрече с врачами и открытии нового детского инфекционного корпуса в Коммунарке также приняли председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, заммэра Москвы Анастасия Ракова, глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Хочу поблагодарить правительство РФ, социальный блок, его министерство здравоохранения, службу Роспотребнадзора. Мы за последний год работаем как одна команда, с учетом того, что у нас одно дело и одни вызовы, проблема пандемии. Без помощи, без командной работы, я думаю, нам бы не удалось так эффективно решать проблемы, как мы это делали до сих пор", - сказал Собянин.

Мэр также отметил, что за почти 1,5 года борьбы с пандемией коронавируса практически не было таких случаев, когда медицинские работники Москвы "уходили в сторону, отказывались идти на передовую, в "красную зону", оказывать помощь". "Здесь находятся главные врачи ведущих наших клиник, которые на себе прошли, вот с самого ноля, с самого первого дня прошли весь этот период времени. Когда мы перестраивали на ходу все здравоохранение, перестраивали всю помощь, технологию, организацию и даже материальную базу. И это все делалось с колес, самоотверженно и мужественно", - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что столица не прекращала оказывать в должном объеме плановую медицинскую помощь. "Конечно, можно оценивать то, что они сделали, одним словом - героизм. Они героически встали на защиту москвичей, огромного количества людей из других регионов, которые приезжали к нам. Мы не отказывались, врачи не отказывались, клиники не отказывались приезжать в другие регионы страны вместе с министерством здравоохранения, налаживать там технологию медицинской помощи по борьбе с ковидом", - заключил мэр.