Форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле перенесли на осень

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле перенесут с конца июня на осень этого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совета Федерации, которая выступает организатором форума.

"Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле будет перенесен на осень этого года <...> В этом году мероприятие планировалось провести 24-25 июня в Ярославле. Вместе с тем в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе вводятся дополнительные коронавирусные ограничения, касающиеся в том числе проведения крупных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало правительство региона, в форуме планировали принять участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.