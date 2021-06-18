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Пандемия COVID-19

Форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле перенесли на осень

Мероприятие должно было пройти 24-25 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле перенесут с конца июня на осень этого года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Совета Федерации, которая выступает организатором форума.

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"Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Ярославле будет перенесен на осень этого года <...> В этом году мероприятие планировалось провести 24-25 июня в Ярославле. Вместе с тем в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе вводятся дополнительные коронавирусные ограничения, касающиеся в том числе проведения крупных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало правительство региона, в форуме планировали принять участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Теги
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