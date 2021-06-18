РАН будет содействовать выполнению стратегии социально-экономического развития Бурятии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и правительство Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере, согласно которому, в частности, РАН будет оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, а также стратегии развития региона.

Подписи под документом в пятницу, 18 июня, поставили президент РАН Александр Сергеев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Соглашение предполагает взаимодействие по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности.

"Важнейшими направлениями взаимодействия станут: координация в сфере научного сопровождения и обеспечения реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года. Также РАН будет оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских и научно-технологических работ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития РФ", - говорится в сообщении РАН.

Отмечается, что академия будет активно участвовать в реализации проектной работы по развитию потенциала научных и инновационных организаций, по подготовке научно-педагогических и управленческих кадров высшей квалификации. Кроме того, планируется создать совместные диссертационные советы по приоритетным направлениям развития науки и технологий.

РАН также намерена содействовать развитию трансфера технологий и взаимосвязей научных и инновационных организаций с компаниями реального сектора экономики. Кроме того, стороны договорились координировать усилия по развитию эффективных информационных и коммуникационных инструментов.