Попова: в Москве и Подмосковье принимаются все необходимые меры против коронавируса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Все необходимые меры по борьбе с коронавирусом в Москве и Подмосковье принимаются, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По эпидситуации на сегодняшний день, безусловно, вы видите, что в крупных агломерациях - [это] Москва, Московская область - эпидобстановка осложнена крайне. И все меры, которые направлены на ее стабилизацию, на сегодняшний день принимаются", - сказала она на заседании ЦИК России.

По словам Поповой, появление новых штаммов коронавируса не оказывает принципиального влияния на эпидемический процесс.

"Даже новые штаммы вируса, которые мы сегодня выявляем, по сути не меняют принципиально эпидемиологии процесса. Передача вируса происходит точно так же, воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной инфекцией", - сказала она.

Главный санитарный врач страны напомнила о важности вакцинации. "Весь комплекс по прерыванию передачи вируса от человека к человеку остается актуальным. У нас в руках большое количество инструментов для того, чтобы остановить распространение, - отметила Попова. - Плюс этого дня - наличие отечественных вакцин, наличие возможности привиться, и этим плюсом нужно пользоваться".

"Способ остановить инфекцию один: нужно привиться. Поэтому я призываю сделать это как можно раньше", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах. Сейчас она вводится в Туле.

"Новый инструмент <...> - обязательная иммунизация групп риска, [которая] введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала она.