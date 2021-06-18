Росприроднадзор назвал Норильск городом с самым загрязненным воздухом в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Норильск является самым загрязненным городом по качеству атмосферного воздуха в России. Уровень загрязненности атмосферы в нем в шесть раз превышает показатели других промышленных городов страны с низким качеством воздуха, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Крупнейший загрязненный город по атмосферному воздуху - это город Норильске. Он в шесть раз выше имеет загрязнений, чем любой следующий за ним [город в списке самых загрязненных]", - сказала она в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Радионовой, такая ситуация отмечается в Норильске уже много лет подряд.