В Ленинградской области с мая втрое выросло число госпитализаций из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Число пациентов, которых госпитализируют в связи с новой коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, с мая выросло в три раза. На фоне низкой вакцинации власти ужесточают введенные ограничительные меры, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ленинградской области провакцинировано 10% от общего количества жителей, но ситуация, к сожалению, не улучшается, а ухудшается. Если на 1 мая этого года у нас было занято 550 коек в ковидных отделениях, то на сегодняшний день такое количество коек уже приблизилось уже к 1,5 тыс. Поэтому я вынужден на фоне низкой вакцинации ввести дополнительные ограничения в красной и желтой зонах", - рассказал Дрозденко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

Новые ограничения

Как пояснили в пресс-службе, теперь плановая госпитализация в стационары и плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях во всем регионе возможна лишь при состояниях, когда отсрочка оказания помощи угрожает жизни и здоровью. При этом в желтой и зеленой зонах плановая госпитализация в таких состояниях будет возможна при предоставлении сертификата, или справки о прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Объекты развлечений, в том числе ночные клубы и дискотеки, в красной зоне смогут работать только до 23:00 и при заполняемости не более 50% мест, в желтой - до 02:00 и при заполняемости не более 50% мест, а в зеленой - до 02:00 без ограничений количества. Во всех случаях необходимо использование гигиенических масок.

Кинотеатры, театры, концертные организации и дома культуры могут проводить мероприятия в желтой зоне при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок, а в зеленой деятельность разрешена при условии заполняемости не более 75% мест и с обязательным использованием масок. Во всех зонах временно приостановлена работа детских игровых комнат расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов.

Музеи в красной зоне смогут проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 20 человек и маршрутизацией посетителей, исключающей встречные потоки с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Салоны красоты и парикмахерские в зеленой зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 м между посетителями в зоне ожидания. Использование масок обязательно.

Предприятия общепита в красной зоне могут продолжать работу при 50% заполняемости и расстоянием между столами не менее 1,5 м. Обслуживание посетителей с 02:00 до 06:00 может быть только навынос или с доставкой заказов. Общепит в зеленой зоне должен обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м, обработку посуды при 95 градусах или использование одноразовой посуды. Исключения - производственные столовые , а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций.

МФЦ в красной зоне смогут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи для осуществления определенного ряда услуг. Для полного перечня услуг сохраняется предзапись. В желтой и зеленой зонах в МФЦ введена обязательная запись для тех, кто не успел сделать прививку.

О ситуации в регионе

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 46 997 человек, выздоровели 43 908, умерли 1 637. За минувшие сутки в регионе выявили 111 случаев заражения.