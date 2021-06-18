Число пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Подмосковье превысило 350 человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на искусственной вентиляции легких, достигает в Московской области 350-370. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Ситуация в Московской области тяжелая, опасная. Госпитализация людей с поражением COVID-19 зашкаливает. У нас в первую и вторую волну эпидемии лежало на ИВЛ 170, максимально 220-230 человек. Сейчас - 350-370 человек", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале RTVI.

Он также отметил, что наблюдается рост заражений коронавирусом среди людей в возрасте от 20 до 45 лет.

"Если раньше это была группа 50+, хотя большинство было 60+, то сейчас от 20 до 45 лет - эта категория прибавила каждая по 6%, то есть от 20 до 30 - плюс 6%, и от 30 до 50 - плюс 6% в этой возрастной группе", - добавил Воробьев.