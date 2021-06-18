Норвегия с 5 июля отменит рекомендацию избегать поездок в страны Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Норвегия с 5 июля отменяет рекомендацию МИД, согласно которой жителям страны следует избегать поездок в другие страны Европы. Об этом сообщило в пятницу норвежское правительство.

"В соответствии с планом по снятию ограничений на границе, мы открываем возможность вновь выезжать за рубеж для большего числа людей. Хотя рекомендация избегать поездок в страны Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны, Великобританию и отдельные страны из зеленого списка ЕС будет отменена с 5 июля, ситуация по-прежнему остается непредсказуемой", - отметила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

Норвегия с 19 июня также вновь разрешит въезд в страну партнерам людей, постоянно проживающих в королевстве, и их несовершеннолетним детям, а также членам семей - взрослым детям, родителям, бабушкам и дедушкам. Эти послабления, однако, коснутся только тех членов семьи и партнеров, которые проживают в странах Шенгена, Европейской экономической зоны и Великобритании.

Ранее въезд в страну был сильно ограничен из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Норвегии и в мире.