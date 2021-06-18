В Карелии предложили оплачивать проезд до места отдыха родителям детей с инвалидностью

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в пятницу направило обращение к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением распространить возможность оплачивать проезд к месту отдыха на неработающих жителей Крайнего Севера, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике карельского парламента Марина Гуменникова.

"На сегодняшний день мы обращаемся к федеральной исполнительной власти для того, чтобы рассмотреть более детально те механизмы, которые могут лечь в основу закона, и данная мера господдержки таким родителям предоставлялась", - сказала она.

В Карелии живут более двух тысяч детей с инвалидностью или инвалидов с детства I группы, за которыми ухаживают их родители. От них в адрес карельских парламентариев поступила просьба внести изменения в действующие правила, отметила Гуменникова.

Сегодня законодательство дает возможность раз в два года получить компенсацию стоимости проезда до места отдыха в пределах границ страны жителям Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Однако на неработающих граждан эта льгота не распространяется. В некоторых регионах такую возможность имеют семьи, где один из родителей ухаживает за человеком с инвалидностью, а второй работает на муниципальной или государственной службе. Но так происходит не везде, уточняется в тексте письма.

"Мы понимаем, что родители детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы не реализуют свое право на труд, не потому что они не хотят работать, а потому что в силу определенных причин у них нет такой полноценной возможности. Как правило, эти родители ухаживают на дому за детьми, у которых очень серьезные и сложные заболевания. Порой, по объективным причинам (потому что каждый случай индивидуален), эти дети не могут находиться в специализированных государственных учреждениях. Сегодня мы говорим о том, что такие родители в принципе лишены такой меры государственной поддержки", - рассказала Гуменникова.

Депутат также добавила, что варианты мер поддержки семей, где есть ребенок с серьезными заболеваниями, разрабатывают в региональном парламенте не первый год. В республиканском заксобрании разработали федеральную законодательную инициативу, которая получила поддержку Северо-Западной парламентской ассоциации. "Нас поддерживают коллеги из других регионов страны", - отметила Гуменникова.