В Архангельской области режим повышенной готовности продлили до 2 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 18 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в Архангельской области продлен до 2 июля, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Все основные ограничительные меры продлены до 2 июля", - сказали в пресс-службе.

На заседании оперативного штаба решено, что введение дополнительных ограничительных мер в регионе было бы преждевременным. Сейчас в Архангельской области действует масочный режим при посещении магазинов, мест оказания услуг, в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. Принято решение о наращивании темпов вакцинации и усиления контроля масочного режима в местах массового скопления людей.

В регионе полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 113 792 человека, еще 134 837 жителей прошли первый этап вакцинации. В ближайшие пять дней ожидается поступление 4 200 комплектов вакцины, а в ближайшие две недели - еще 11 тысяч комплектов. С начала пандемии в Архангельской области выявлено 65 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 103 случая.