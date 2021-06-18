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Пандемия COVID-19

В Петербурге опечатали три ТЦ и девять точек общепита за нарушение санитарных требований

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили 41 нарушение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опечатали три торговых центра - "Фиолент", "Остров" и "Солнечный" - и девять точек общепита по итогам проверки соблюдения противоэпидемических требований, проведенной за неделю в объектах торговли и общепита в десяти районах города. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

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"Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили 41 нарушение, опечатали три торговых центра - "Фиолент", "Остров" и "Солнечный" - и девять точек общепита", - говорится в сообщении.

По итогам рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга составили 128 протоколов, организации и индивидуальных предпринимателей оштрафуют. Также были оштрафованы 18 посетителей кафе и торговых центров за курение кальяна и отказ надеть маску после предупреждения.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее с весны 2020 года постановление правительства города, по которому работа фудкортов и ресторанов в ночное время - с 02:00 до 06:00 - приостанавливается. Исключение составят обслуживание навынос, доставка на дом, в номера гостиниц, а также работа производственных столовых. Изменения вступили в силу с 17 июня.

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РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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