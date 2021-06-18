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Пандемия COVID-19

СМИ: страны Западных Балкан выразили желание получить излишки "Спутника V" из Словакии

Срок годности поступивших 1 марта в страну вакцин истекает в конце июля, отмечает радио RTVS

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Страны западной части Балканского полуострова выразили желание получить излишки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" из Словакии. Об этом сообщило в пятницу радио RTVS со ссылкой на Минздрав Словакии.

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По его информации, словацкое правительство в ближайшее время должно принять решение о продаже или дарении третьей стороне неиспользованных в республике доз российской вакцины. Срок годности поступившего 1 марта в страну "Спутника V" истекает в конце июля.

Вакцинация "Спутником V" началась в республике 7 июня. На данной момент получения прививок российским препаратом ожидают 4 947 жителей Словакии.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке с поста премьера Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера, министра финансов.

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СловакияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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