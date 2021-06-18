Правительство ЮАР решило задействовать армию для противодействия третьей волне COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) приняли решение задействовать вооруженные силы страны для борьбы с третьей волной коронавируса в провинции Гаутенг, на территории которой расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Об этом сообщила в пятницу исполняющая обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане.

"После встречи с президентом страны и министром обороны мы приняли решение о направлении в провинцию Гаутенг военных, - цитирует ее местная газета Sowetan. - Военные помогут нам, в частности, в развертывании дополнительных коек для больных и в обеспечении контроля за соблюдением населением мер по противодействию коронавирусной инфекции".

Кубайи-Нгубане отметила, что власти беспокоит складывающаяся в самой населенной провинции ЮАР эпидемиологическая ситуация. "За последние 24 часа в Гаутенге выявлено 7 502 новых заболевших COVID-19", - отметила она. По сравнению с минувшей неделей суточный прирост новых инфицированных увеличился почти в два раза. Министр указала, что войска будут использованы также для недопущения демонстраций и незаконных массовых мероприятий, которые способствуют распространению инфекции. Всего за последние сутки в ЮАР зарегистрировано 11 767 новых заразившихся коронавирусом.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 15 июня с обращением к нации и объявил об ужесточении ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в большинстве провинций страны. Так, время комендантского часа было увеличено, он действует на территории всей страны с 22:00 до 04:00 (23:00-05:00 мск). Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21:00 (22:00 мск). Ношение масок в общественных местах продолжает оставаться обязательным. Нарушителям данного требования будет грозить уголовное преследование. Обязательным остается поддержание социальной дистанции при общении.

В ЮАР выявлены 1 786 079 инфицированных коронавирусом, умерли 58 323 человека. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке. В стране уже использованы 2,45 млн доз вакцины от COVID-19. Полный цикл вакцинации прошли 480 тыс. человек (0,8% населения страны).