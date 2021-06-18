В Греции с 1 июля откроются кинотеатры для вакцинированных или с отрицательным тестом

АФИНЫ, 18 июня. /ТАСС/. Греческие власти разрешили открыть с 1 июля круглогодично действующие кинотеатры, которые смогут посещать вакцинированные зрители или имеющие отрицательный результат самотестирования на коронавирус. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель греческого правительства Аристотелия Пелони.

"С 1 июля открываются кинотеатры, которые работают в течение 12 месяцев, с разрешением использовать 50% своей вместимости, с предъявлением свидетельства о вакцинации или отрицательного результата самотестирования, с обязательным для всех использованием защитных масок, а также с обязательством приобретать для входа электронный билет с целью облегчить возможное отслеживание случаев инфицирования", - сказала Пелони.

С 21 мая в Греции работали только летние кинотеатры с зрителями на открытом воздухе и с заполняемостью 75% мест.

Представитель кабинета также объявила о "возможности тренировок в спортзалах без масок только для тех, кто прошел вакцинацию".

Улучшается эпидемиологическая обстановка

По словам Пелони, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает улучшаться. "Среднее количество случаев [инфицирования] за последние семь дней значительно снизилось - до 617 новых случаев в день, то есть на 37% по сравнению с предыдущей неделей. Значительно сократилось количество пациентов, госпитализированных из-за коронавируса, а также количество интубированных пациентов, что позволяет национальной системе здравоохранения вернуться в нормальное состояние. Это позитивное развитие ведет к новым свободным шагам в нашей экономической и социальной жизни", - сказала представитель кабмина.

Она сообщила, что в связи с этим в стране в ближайшие дни будет смягчен ряд ограничений, в том числе касающихся работы магазинов и рынков, проведения свадеб и других торжеств, возобновят работу парки аттракционов.

Пелони отметила, что в пятницу утром Национальный комитет по биоэтике рекомендовал правительству провести обязательную вакцинацию отдельных групп населения и ввести дополнительные послабления для привившихся от коронавируса.

В последнее время в Греции ежедневно выявляют от 300 до 1,5 тыс. инфицированных. По данным на четверг, за сутки в стране выявили 519 инфицированных, умерли 16 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 417 253 человека, всего умерли 12 494 человека. По состоянию на пятницу курс вакцинации в стране прошли более 3 млн человек.