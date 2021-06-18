Глава ВОЗ указал, что ожидает ухудшения ситуации с COVID-19 в Африке

"Мы ожидаем, что ситуация ухудшится", - сказал он, отметив, что в Африке число заболевших и случаев с летальным исходом на минувшей неделе выросло. Глава ВОЗ напомнил, что от коронавируса в Африке вакцинировано менее 2% населения.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе в Африке было зарегистрировано на 32% больше заболевших и на 52% больше умерших от коронавируса, чем за предшествующие семь дней. По словам гендиректора, если вакцина от коронавируса будет предоставлена странам континента только на будущий год, то "это слишком поздно для тех, кто умирает сегодня или будет подвергаться риску завтра". Гебрейесус обратил внимание на тот факт, что "в каждом регионе есть страны, столкнувшиеся сейчас с резким ростом" заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как подчеркнул глава ВОЗ, "глобальный провал в равном распределении вакцин" ведет к неоднородной ситуации в распространении коронавируса в мире. При этом в некоторых беднейших странах планеты и среди наиболее уязвимых слоев населения заболеваемость растет. Гендиректор сообщил, что в половине богатых государств уже 20% населения получили две дозы вакцины и лишь в трех из 79 стран с доходами ниже среднего уровня достигнут подобный результат.