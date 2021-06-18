Заболеваемость COVID-19 на побережье Кубани выросла на 13% за неделю

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости отмечен на курортах Краснодарского края, за неделю данный показатель увеличился на 13%. Всего с 1 мая на Черноморском побережье зарегистрировано 1 166 случаев COVID-19, заявила в ходе брифинга в пятницу специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

"С 1 мая на Черноморском побережье зарегистрировано 1 166 случаев COVID-19. Среди заболевших 15 работников санаторно-курортных учреждений и 23 организованных отдыхающих. Показатель заболеваемости на побережье на текущей неделе на 13% выше прошлой", - заявила Межевая.

Она добавила, что всего по краю в течение последней недели ежедневно фиксируют от 96 до 109 случаев заражения. По данным оперативного штаба региона, всего за время пандемии подтверждены 50 225 случаев, 44 726 человек выздоровели, 3 232 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ остаются 56 пациентов, на ЭКМО - три.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.