Володин: поправки о снижении нештрафуемого порога превышения скорости плохо проработаны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости недостаточно проработаны, большинство депутатов их не поддерживают. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе [риски] увеличения коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин удивился, что подобные предложения продолжают звучать, хотя большинство выступает против, о чем неоднократно говорилось ранее.

"В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки", - подчеркнул председатель Госдумы.

В четверг депутат от "Единой России" Родион Букачаков внес в Госдуму законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 км/ч в черте города. Сейчас в России действует нештрафуемый порог для превышения скорости на 20 км/ч от установленного лимита.