ВОЗ разочарована результатами клинических испытаний вакцины CureVac

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разочарована тем фактом, что эффективность вакцины германской компании CureVac составила всего 47%. Об этом заявила в пятницу на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан.

Он напомнила, что ВОЗ ранее установила минимальный порог в 50% для эффективности вакцин для одобрения с целью экстренного применения. "Тот факт, что эффективность CureVac по результатам основной фазы клинических испытаний составляет лишь 47%, вызывает сожаление", - отметила Сваминатан.

"Наши научные сотрудники в настоящее время изучают эти цифры, и мы, конечно, будем продолжать поддерживать другие кандидаты и исследования, - добавила эксперт. - Важно понимать, что при разработке вакцин не все зарекомендуют себя эффективно, поскольку используются разные технологии, процессы производства, температуры. И очень хорошо, что у нас уже есть много вакцин с большей эффективностью".

Ранее CureVac объявила о результатах промежуточного анализа основной фазы исследования, в котором приняли участие примерно 40 тыс. человек. Вакцина продемонстрировала эффективность 47% против коронавируса любой степени тяжести и не соответствовала заранее определенным критериям статистического успеха. Однако при этом производитель подчеркнул, что продолжит исследование препарата до завершения анализа относительно возможности его применения.