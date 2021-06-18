Минюст возобновит регистрацию "Парнаса" в случае устранения нарушений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минюст России возобновит регистрацию партии "Парнас" в случае устранения нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в ответ на запрос.

"В случае устранения партией нарушений и представления в Минюст России соответствующих документов процедура государственной регистрации будет возобновлена", - сообщили в Минюсте, добавив, что решение о приостановке регистрации не мешает дальнейшей деятельности партии.

С административными исковыми заявлениями о приостановлении деятельности либо ликвидации партии в Верховный суд РФ Минюст не обращался.

"Парнас" представил документы для регистрации изменений об одном из лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени партии, 18 мая. В Минюсте сообщили, что представленные партией документы не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем принято решение о приостановлении регистрации партии в связи с внесением в ЕГРЮЛ сведений о ней сроком на 3 месяца - до 2 сентября. Заключение с указанием выявленных нарушений направлено заявителю 3 июня.