Ровно 30% взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Ровно 30% взрослых жителей стран Евросоюза (111 млн человек) получили обе дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на официальном портале Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Пальма первенства в Европе по доле жителей, прошедших полную вакцинацию, принадлежит Мальте (59,3% от всего взрослого населения страны). На втором месте оказалась Венгрия с показателем 53%, а замкнул первую тройку Кипр (41,6%). Хотя бы одну дозу вакцины получили 199,4 млн человек (53,8% взрослых жителей государств Евросоюза). Лидерами в Европе являются все та же Мальта (69,6% от взрослого населения страны), не входящая в ЕС Исландия (66,5%) и Венгрия (66,2%).

В настоящее время в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка американо-германского консорциума BioNTech и Pfizer, препарат американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат американской компании Johnson & Johnson. В Венгрии и Словакии, кроме того, доступна российская вакцина "Спутник V", в Венгрии также используется препарат китайской компании Sinopharm.