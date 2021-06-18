"Роснано" впервые организовало подготовку школьников к акселератору "Технолидеры будущего"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано" впервые проводит подготовительный этап для желающих принять участие в акселераторе "Технолидеры будущего". Онлайн-занятия по предварительному обучению состоятся в несколько этапов в течение августа, сообщает в пятницу пресс-служба ФИОП.

"Стартовала регистрация школьников в акселератор "Технолидеры будущего". Для участия приглашаются команды школьников 8-11-х классов. Впервые каждому желающему поработать в Акселераторе предложат пройти летний подготовительный курс. Специально для них подготовлены онлайн-мастер-классы и лекции, которые познакомят школьников с содержанием конкурса и помогут качественно составить заявку на участие в нем", - говорится в пресс-релизе.

"Технолидеры будущего" - ежегодная пятимесячная образовательная онлайн-программа для школьников, которая фактически дает каждому возможность попробовать свои силы и запустить бизнес-проект на основе собственных технологических разработок. С ребятами работают предприниматели из области высоких технологий, в том числе из компаний группы "Роснано".

"Участников программы учат думать, как предпринимателей, правильно определять коммерческий потенциал разработки, ее целевую аудиторию, продвигать в соцсетях, рассказывают, как подобрать команду и распределить в ней роли, найти инвестиции на реализацию стартапа и при этом обеспечить защиту собственных прав", - приводит пресс-служба слова руководителя направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов ФИОП Светланы Решетниковой. Лучшие проекты имеют шанс на получение поддержки со стороны инвесторов, а работавшие над этими проектами ребята смогут принять участие в летних школах одного из федеральных детских центров, в том числе "Сириуса". Победителей включат в реестр одаренных детей Государственного информационного ресурса "Таланты России", выпускникам 11 класса вузы-партнеры предоставят дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Регистрация на подготовительный этап акселератора продлится до 15 августа. Прием заявок с технологическими проектами пройдет в августе - сентябре. По итогам конкурсная комиссия отберет наиболее сильные проекты, авторы которых станут участниками акселерационной программы, рассчитанной на работу в течение октября 2021 - февраля 2022 года.

В прошлом сезоне акселератора было подано 114 заявок, дошли до оформления своего бизнес-плана 72 команды в составе более 200 ребят. Победителями акселератора стали 26 участников. Партнеры проекта - Агентство социальных инвестиций и инноваций, Фонд содействия инновациям, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, стартап-акселератор "Разведка боем".

О Фонде

Фонд инфраструктурных и образовательных программ - один из крупнейших институтов инновационного развития в России.

Цель деятельности фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем правления фонда является председатель правления ООО "УК "Роснано" Сергей Куликов.