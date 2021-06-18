В Карелии предложили запретить посторонним отдыхать на пляжах детских лагерей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в пятницу направили обращение зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой и Виктории Абрамченко с предложением с поправками в Водный кодекс РФ для запрета посторонним людям пользоваться пляжами детских оздоровительных и спортивных лагерей. Об этом журналистам сообщил депутат карельского парламента Алексей Исаев.

"Должны быть внесены изменения в Водный кодекс РФ. На сегодняшний день все мы имеем равные права для выхода к береговой линии. Но наши дети должны иметь право на безопасное нахождение у воды. На это направлена инициатива", - сказал он.

В тексте обращения отмечается, что правительство страны принимает исчерпывающие меры для обеспечения безопасности детского отдыха, в том числе организованы "зеленые коридоры" для детских групп, которые едут в оздоровительные лагеря по регионам. За ходом оздоровительной кампании установлен особый контроль. В то же время, по мнению депутатов карельского парламента, отдельно стоит рассмотреть вопрос о доступе посторонних на пляжи, которыми пользуются отдыхающие в детских лагерях. Речь идет как о безопасности детей на воде, так и об антитеррористической безопасности.

Как пояснил Исаев, в Водном кодексе РФ сегодня закреплено право любого гражданина находиться на береговой полосе водоемов общего пользования. При этом детские лагеря, как правило, не владеют отдельными участками пляжей, а используют для купания и отдыха общий берег. Таким образом, рядом с детьми может оказаться любой человек.

Детские пляжи в Карелии

Депутатскую инициативу поддержали в Министерстве образования и спорта Карелии. Как рассказал ТАСС руководитель ведомства Роман Голубев, использование посторонними мест для купания, предназначенных для детского отдыха, ставит под угрозу безопасность детей.

"Места для купания детей в лагерях должны быть закреплены за организациями отдыха детей и их оздоровления. Внесение данных поправок обеспечит безопасный детский отдых", - прокомментировал Голубев, добавив, что в Карелии сегодня есть два официальных пляжа, которые используют детские организации: в палаточном лагере на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в деревне Нурмолицы Олонецкого района и загородном спортивно-оздоровительном лагере "Старт" в Кондопожском районе.

Ранее инициативу депутатов поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков. Для скорейшего решения этого вопроса он обратится к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, которая также возглавляет комиссию по защите прав детей. По его словам, проблему можно решить оперативно, так как она не требует больших финансовых затрат.

В плане обеспечения безопасности организованного детского отдыха республике еще предстоит большая работа по приведению инфраструктуры сети оздоровительных лагерей к санитарно-эпидемиологическим нормам. Как ранее сообщалось, в регионе сегодня к оздоровительной кампании 2021 года допущен только один стационарный объект - лагерь "Полярный круг" в Лоухском районе Карелии.