Международный туристический конгресс пройдет в онлайн-формате в сентябре 2021 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Студенческий туристический конгресс "Развивая туризм - развиваем Россию" пройдет онлайн в сентябре 2021 года, в этом году мероприятие планируется провести на международном уровне. Об этом сообщил автор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", руководитель образовательной программы "Менеджмент индустрии гостеприимства и туризма" Финансового университета при правительстве РФ Христофор Константиниди.

"В этом году мы планируем приурочить ко Всемирному дню туризма и провести уже Международный студенческий туристический конгресс вместе с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Пересмотрим мы и подходы, и программы мероприятия, постараемся сделать его более качественно, лучше", - сказал он на пресс-конференции в Москве в пятницу.

По его словам, участие в первом студенческом туристическом конгрессе, который прошел в онлайн-формате в октябре прошлого года, приняли 9 тыс. студентов из вузов России, где готовят специалистов туриндустрии, а также школьники и преподаватели, которым иногда не хватает практики.

"Говоря о студентах, обучающихся на направлениях, связанных с туризмом, гостиничным делом, сервисом, экологическим направлением, иными смежными специальностями, мы понимаем, что сегодня даже те, кто находится на этапе обучения, не всегда понимают, кем они будут, даже закончив институт или университет, они не совсем имеют представление, что такое туризм", - отметил Константиниди.

Проведение международного студенческого туристического конгресса будет направлено на формирование у молодежи системы знаний, умений и навыков в сфере туризма. Одной из основных задач мероприятия является популяризация профессий туристической сферы среди студентов.