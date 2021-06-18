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Пандемия COVID-19

Работу детсада в Саратове приостановили на месяц из-за коронавируса у троих сотрудников

Речь идет о МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13"

ТАСС, 18 июня. Октябрьский районный суд Саратова приостановил на 30 суток работу детского сада из-за коронавируса у троих сотрудников, сообщается на сайте суда.

"Судом на 30 суток приостановлена деятельность МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13" в связи с заболеваемостью трех сотрудников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, управление Роспотребнадзора по Саратовской области выявило нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детсаде, в частности в связи с пребыванием троих сотрудников на больничном с COVID-19.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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