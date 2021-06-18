Работу детсада в Саратове приостановили на месяц из-за коронавируса у троих сотрудников

ТАСС, 18 июня. Октябрьский районный суд Саратова приостановил на 30 суток работу детского сада из-за коронавируса у троих сотрудников, сообщается на сайте суда.
"Судом на 30 суток приостановлена деятельность МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13" в связи с заболеваемостью трех сотрудников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, управление Роспотребнадзора по Саратовской области выявило нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детсаде, в частности в связи с пребыванием троих сотрудников на больничном с COVID-19.