Работу детсада в Саратове приостановили на месяц из-за коронавируса у троих сотрудников

Возобновление авиасообщения России с другими странами

В РСТ считают, что более 7 млн россиян потенциально могут отдохнуть в Турции в этом году

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, цены на отдых в республике для россиян в этом году останутся на уровне 2020 года

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