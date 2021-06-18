Мантуров назвал вакцинацию эффективной альтернативой локдауну в России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вакцинация является эффективной альтернативой ужесточению ограничительных мер и локдауну в России, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе посещения логистического комплекса Ozon в Хоругвино.

"Наиболее эффективным профилактическим мероприятием в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация - она может стать для отраслей экономики альтернативой введению новых, более жестких ограничительных мер или локдаунам", - сказал министр.

По его словам, новые антиковидные меры, введенные в нескольких регионах России, введены в более легком варианте, нежели в 2020 году. Объекты розничной торговли функционируют в прежнем режиме, для них по-прежнему действуют методические рекомендации Роспотребнадзора. "Соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить уровень заболеваемости, не сбавляя оборотов экономики, что на наш взгляд является оптимальным решением", - указал Мантуров.

Он отметил, что многие торговые объекты сами понимают важность вакцинации своих сотрудников: например, на рабочих местах торговых организаций уже открыты пункты вакцинации, проводятся информационные кампании и специальные программы стимулирования сотрудников.

Министр подчеркнул, что производственных мощностей хватит для того, чтобы обеспечить вакцинацию как минимум 60% работников определенных сфер. "Вакцин хватит на заявленную рядом регионов обязательную вакцинацию работников определенных сфер. Что касается объемов производства, то у нас ритмично, раз в несколько дней, выпускаются крупные партии всех вакцин. Как мы уже говорили ранее, порядка 30 млн комплектов доз вакцин мы сможем производить в месяц, начиная с июля", - сказал министр.

16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта (в том числе такси). В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.