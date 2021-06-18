Под Калининградом перезахоронили останки 35 красноармейцев, погибших в годы войны

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков 35 советских солдат, погибших в 1945 году в боях в Восточной Пруссии, состоялась в пятницу на военном мемориале в поселке Переславское Калининградской области. Об этом сообщил председатель Совета региональной организации поисковиков Руслан Хисамов на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 18 июня 2021 года, в 11:00 на мемориальном комплексе в поселке Переславское Зеленоградского района [Калининградской области] состоялась церемония перезахоронения 35 советских воинов", - написал Хисамов.

С воинскими почестями перезахоронены 16 бойцов из 10-го отдельного штрафного батальона, погибшие в апреле 1945 года на высоте 81,4 возле несохранившегося селения Кляйн Гальтгарбен, четыре воина, числившихся пропавшими без вести феврале - апреле 1945 года в ходе боев за населенный пункт Варенген (в районе современного поселка Переславское), чьи имена остаются неизвестными. А также 15 бойцов первого батальона 120-й отдельной танковой бригады, погибших в апреле 1945 года в боях за населенный пункт Прилаккен, ныне нежилой поселок Братское. Был проведен молебен по христианским и мусульманским канонам.

В церемонии приняла участие внучка погибшего техника-лейтенанта (красноармейца) Семенова Александра Алексеевича 1912 года рождения из 10-го отдельного штрафного батальона. Она прилетела в область из Москвы, поисковики передали ей находки и пригоршню земли с высоты 81,4, где приняли свой последний бой штрафники.

Современная Калининградская область располагается на территории, входившей в состав бывшей германской провинции Восточная Пруссия с административным центром Кенигсберг, ныне Калининград. В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

На территории Калининградской области находится 241 военно-мемориальный объект, посвященный памяти погибших при защите Отечества в ходе боевых действий и обладающий статусом объектов культурного наследия. Среди них - 190 воинских захоронений и памятников погибшим в ходе боевых действий в период Великой Отечественной войны.