Защита главы Союза армян России считает незаконным объявление его в международный розыск

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Защита объявленного в международный розыск Генпрокуратурой Азербайджана главы Союза армян России Ару Абрамяна считает незаконным его уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"Насколько мне известно, Абрамяна азербайджанская сторона не уведомляла о причинах объявления в международный розыск, возникших подозрениях или выдвинутых обвинениях, не приглашала для опросов или допросов, в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана нет обоснований уголовного преследования и объявления в розыск Абрамяна. С учетом этого полагаю, что данное уголовное дело политически мотивированное, Интерпол вряд ли будет принимать какие-либо меры к розыску, сочтя преследование лиц политически мотивированными", - сказал адвокат.

По его словам, ни одна из стран, которая соблюдает Европейскую конвенцию по правам человека, не выдаст гражданина РФ Азербайджану, поскольку есть реальные риски, что к нему будут применены пытки и жестокое обращение. "Не вижу оснований для каких-либо опасений со стороны объявленных в розыск граждан и не думаю, что это уголовное преследование приведет к серьезным последствиям для них. Полагаю, что его можно расценивать, как направленное против интересов России, оно обостряет отношения между нашими дружественными странами, надеюсь, ситуация будет в ближайшее время урегулирована в правовом поле", - сказал защитник.

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе.