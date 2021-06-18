МЧС утвердило индикаторы риска, которые являются основанием для внеплановой проверки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. МЧС России утвердило перечень индикаторов риска, которые являются основанием для внеплановой проверки для сотрудников органов государственного пожарного надзора. Об этом говорится в тексте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении. Отмечается, что документ вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В документе отмечается, что к индикаторам риска, выступающим основанием для проверки, является привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска, который выдал заведомо ложное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также нарушение порядка оценки, по которым экспертом проведена независимая оценка пожарного риска в течение последних трех лет, предшествующих дате привлечения эксперта административной ответственности.

Также в перечне говорится, что основанием для проверки сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС будут три и более ложных срабатывания в течение календарного месяца систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться 50 и более человек, за исключением жилых домов.