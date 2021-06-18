Суд в Петербурге закрыл на месяц "Никольские ряды", где хотели провести фан-фестиваль Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге закрыл на 30 суток "Никольские ряды" из-за нарушений во время пандемии коронавируса, где собирались открыть зону просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"На территории пространства "Никольские ряды" нарушены требования санитарного законодательства в период распространения на территории Санкт-Петербурга коронавирусной инфекции. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по адресу: ул. Садовая, д. 62А, сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Суд постановил исчислять срок приостановки деятельности с 11 июня. Работа приостановлена на основании ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). В группе "Никольских рядов" в соцсети "ВКонтакте" 16 июня опубликовано объявление, что они закрыты по техническим причинам до 20 июня.

11 июня на сайте Российского футбольного союза (РФС) сообщалось, что в девяти городах России пройдут фан-фестивали "Наши парни. Играем за вас!". На них планировалось поставить большие экраны для просмотра футбола и организовать другие развлечения для болельщиков. Фестивали должны были работать в дни игр сборной России (12, 16 и 21 июня). По данным сайта РФС, в Петербурге площадкой были выбраны "Никольские ряды".