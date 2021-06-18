Путин наградил сотни медиков за борьбу с пандемией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил за большой вклад в борьбу с пандемией сотни врачей, медсестер и других медработников из разных регионов России. Указ главы государства, согласно которому им присуждаются медали, ордена и почетные звания, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

С формулировкой "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу" награждены около 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Из них 12 отмечены орденом Пирогова, 11 - орденом Дружбы. Директор центра Иван Стилиди получил орден Почета. Около 40 медиков награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а пятерым работникам центра присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".

За "большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга", награждены почти 140 медицинских работников. Четверым из них присвоено почетное звание "Заслуженный врач РФ", двоим - "Заслуженный работник здравоохранения РФ", еще один человек удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Остальные награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.

За "большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции" наград удостоены 18 человек, а за "заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу" - еще почти 50.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в РФ в июне 2020 года, они вручаются российским и иностранным медикам, волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.