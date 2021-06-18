Более 80% населения ЦФО положительно отзываются о межнациональных отношениях в округе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Позитивная динамика отмечена в оценке гражданами Центрального федерального округа (ЦФО) межнациональных отношений. Более 80% населения положительно отзываются об их состоянии, сообщается в пятницу на сайте президента РФ по итогам семинара-совещания по вопросам реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года в Воронеже.

В семинаре-совещании приняли участие заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев.

"В своем выступлении Магомедсалам Магомедов обозначил основные направления реализации стратегии государственной национальной политики в ЦФО, важнейшее из которых - укрепление российской гражданской идентичности. Отмечена позитивная динамика в оценке гражданами межнациональных отношений в федеральном округе. По итогам последних исследований, более 80 процентов населения положительно отзываются об их состоянии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе семинара-совещания обсуждалась ситуация в миграционной сфере, профилактика межнациональных конфликтов, подходы в реализации мер по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей.

Ранее в ходе окружного семинара - совещания "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" в Светлогорске Магомедов сообщил, что более 80% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. Важным является укрепление общероссийской самоидентичности и гражданского самосознания вне зависимости от вероисповедания и национальности с сохранением культурного многообразия, отмечал Магомедов.