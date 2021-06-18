Очереди из желающих проголосовать остаются на ряде избирательных участков Тегерана

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Очереди людей, желающих проголосовать на выборах президента Ирана, сохраняются на ряде избирательных участков в Тегеране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, люди ждут возможности проголосовать на избирательных участках в мечети Нур и на площади Джахад.

Участки должны принимать избирателей до 00:00 по местному времени (22:30 мск). Однако в случае необходимости их работа может быть продлена до 02:00 (00:30 мск).

Голосование началось в Иране в 07:00 по местному времени (05:30 мск). Согласно данным Студенческого центра опросов общественного мнения, за председателя Верховного суда Эбрахима Раиси готовы проголосовать 63% избирателей, решивших прийти на выборы. Ближайшим соперником Раиси является секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, которого готовы поддержать 9% избирателей. Другими претендентами на пост главы правительства являются заместитель председателя Меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.