Молдавия и Италия подписали соглашение о социальных гарантиях трудовым мигрантам

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Соглашение о социальных гарантиях, которое позволит молдавским трудовым мигрантам получать полноценную пенсию по возвращении в республику, заключено в пятницу между Молдавией и Италией. Как сообщила пресс-служба молдавского президента Майи Санду, документ был подписан министром труда и социальной политики Италии Андреа Орландо и Санду, которая находится в Риме с официальным визитом.

"Это документ, которого давно ждали наши сограждане, работающие в Италии. Он дает возможность, заработав пенсию в этой стране, получать ее дома, и наоборот", - приводит пресс-служба слова Санду.

В пресс-службе пояснили, что каждая страна будет самостоятельно рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально стажу. Кроме того, стороны оговорились о начислении пенсии и пособия по инвалидности. Таким образом, можно будет выбирать, на территории какого государства получать эти выплаты.

По информации молдавских властей, в Италии работают около 150-200 тыс. мигрантов из Молдавии.

Санду находится с официальным визитом в Италии с 18 по 20 июня. У нее запланированы встречи с президентом этой страны Серджо Маттареллой, руководством парламента и мэром Рима Вирджинией Раджи. Кроме того, глава республики встретится с проживающими в Италии молдавскими мигрантами.