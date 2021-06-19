{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: в Нью-Йорке выплатят пособия группе бездомных

Молодые люди в возрасте 18-24 лет будут безвозмездно получать по $1 250 в месяц в течение двух лет в качестве эксперимента

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций намерены в качестве социального эксперимента выплачивать пособия группе бездомных молодых людей города. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

В рамках данной программы первоначально будут отобраны 30-40 жителей Нью-Йорка в возрасте 18-24 лет, которым негде жить. Они, как ожидается, будут безвозмездно получать по $1 250 в месяц в течение двух лет. Кроме того, предусмотрена возможность предоставления им более крупных сумм в целях оплаты жилья.

При отборе участников программы предпочтение будет отдаваться представителям этнических и сексуальных меньшинств. Авторы инициативы рассчитывают выяснить, повысят ли данные выплаты шансы на то, что участники программы найдут постоянное жилье и работу. Кроме того, их успехи сравнят с достижениями тех, кто получает меньшие выплаты или не получает их совсем.

На финансирование программы на данном этапе планируется выделить около $2,5 млн. Часть средств поступит из бюджета Нью-Йорка.

Мэр мегаполиса Билл де Блазио, как говорится в опубликованном им заявлении, рассчитывает, что инициатива поможет покончить с "беспризорностью среди молодежи" в городе.

Теги
США
Байден сомневается, что католические епископы США смогут запретить ему причащаться
Епископы ранее проголосовали за создание проекта инициативы, которая может привести к тому, что выступающие за аборты политики будут отлучены от участия в этом таинстве
Читать полностью