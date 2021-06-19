В Каире открылся перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией

КАИР, 19 июня. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Год гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией открылся в пятницу торжественной церемонией в Каирской опере. Запланированный на весну 2020-го перекрестный год, о проведении которого президенты двух стран Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин договорились еще на саммите в Сочи в октябре 2018-го, был отложен из-за пандемии нового коронавируса.

"Мы вынуждены были перенести в прошлом году открытие этого важного для двух стран события, но сейчас мы уже живем в такой ситуации и привыкли справляться, - рассказала ТАСС заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. - Мы будем смотреть на дальнейшее развитие ситуации, конечно, мы не исключаем переноса ряда мероприятий в онлайн-формат, но тем не менее у нас запланирована большая программа, включающая в том числе гастроли ведущих коллективов, региональных театров, выставки".

По ее словам, это первый такой тематический год, на который намечено много событий, "дающих двум странам возможность лучше узнать друг друга". "Перекрестный год подарит нам огромное количество самых разных интересных проектов, которые мы воплотим в культуре, образовании, науке, спорте, молодежной политике, туризме, литературе, - отметила она. - Уверены, что у этого года безграничные возможности, которые позволят нам выстроить горизонтальные связи между учреждениями, городами, регионами и между нашим бизнесом".

Как сообщила со своей стороны министр культуры Египта Инас Абдель Даим, планом мероприятий, подготовленным ведомствами двух стран, намечено проведение 23 тематических событий, среди них художественные выставки, книжные ярмарки, культурные фестивали. Так, в сентябре государственное Управление книжных организаций Египта примет участие в Московской международной книжной ярмарке. В ноябре Египет станет почетным гостем Петербургского международного культурного форума. С другой стороны, Россия была выбрана почетным гостем международного фестиваля документального и короткометражного кино, который проходит сейчас в египетском городе Исмаилия.

Еще до официального открытия Года гуманитарного сотрудничества в Каире прошел концерт фольклорных коллективов из разных городов России, но в режиме онлайн. Кроме того, состоялось открытие памятника великой русской балерине Анне Павловой, а также бюстов первого космонавта Земли Юрия Гагарина и советского поэта Расула Гамзатова.

В рамках церемонии открытия на сцене Каирской оперы прошел концерт Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Надежды Надеждиной, который уже стал своего рода визитной карточкой России и ее культуры. Трансляция концерта шла в прямом эфире египетского телевидения. Завершение Года гуманитарного сотрудничества запланировано на май 2022 года в Москве.