Ясная погода и до 31 градуса тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ясная погода и до плюс 31 градуса ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 29-31 градус тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба. Желтый уровень погодной опасности объявлен 19 июня в Москве в связи с жаркой погодой.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 27 - плюс 32 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.