В Карелии ужесточили ограничительные меры из-за роста случаев заражения коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Карелии ввели новые ограничительные меры для организации массовых мероприятий и обслуживания в местах скопления людей из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу на своей страниц во "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"В связи с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, вводим на территории республики дополнительные противоэпидемические меры", - говорится в сообщении. До 1 декабря 2021 года вводится запрет на посещение стационарных организаций социального обслуживания без предъявления отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее, чем за два дня до визита, или документа о вакцинации.

Новые ограничения коснутся проведения массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных. В закрытых помещениях максимальное число участников снизили с 50 до 30. Эта мера не касается событий на открытом воздухе: для них гражданам требуется иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, полученную не ранее чем за два дня, или документ о вакцинации. Все эти условия должны быть учтены при проведении выпускных вечеров и церемоний вручения аттестатов, исключение сделаны только для учеников и студентов - им не нужно предоставлять справки с отрицательным результатом ПЦР-анализа.

Для служебных командировок в Карелию с сегодняшнего дня также необходима справка об отрицательном результате ПЦР-тестирования двухдневной давности. Эти же условия будут обязательными для всех постояльцев отелей, хостелов и турбаз с 15 июля: для заселения потребуется предъявить результаты анализов или документ о вакцинации.

Еще одни изменения затронули сферу общепита. Для столовых, баров и ресторанов возвращается ограничение на посадку за один стол не более пяти человек. С 21 июня власти ограничивают количество зрителей в театрах и концертных залах до 75% от полной посадки, в кинотеатрах заняты могут быть не более половины кресел.

Ранее в Карелии ввели паспорта коллективного иммунитета для организаций и предприятий, где число переболевших COVID-19 в новом году и количество вакцинированных сотрудников превышает 60%.

Ситуация в коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора по Карелии, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией на этой неделе по отношению к предыдущей составил 15%. В регионе разворачивают коечный фонд для больных COVID-19, увеличивается число случаев, требующих лечений в больницах. Всего за время пандемии в Карелии выявили 48 562 факта заражения, прирост за сутки составил 87 человек. Выздоровели 46 719 человек, умерли - 596.