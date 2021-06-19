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Путин поприветствовал участников Спартакиады среди федеральных органов власти

Президент выразил надежду, что соревнование пройдет на высоком организационном уровне

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Спартакиады среди федеральных органов государственной власти РФ. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

В своем обращении к участникам спартакиады президент выразил надежду, что соревнование пройдет на высоком организационном уровне. "Уверен, что нынешняя Спартакиада <...> запомнится интересными, захватывающими моментами, станет для всех большим и ярким праздником. ", - отметил президент.

"Сегодня наша важнейшая задача - создать условия для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разных возрастов, профессий, увлечений", - добавил Путин.

В приветствии также отмечено, что спартакиада среди федеральных органов власти проводится с 2009 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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