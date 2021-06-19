Хуснуллин заявил, что новая дамба в Тулуне позволила избежать подтоплений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Восстановленная после паводка 2019 года дамба в городе Тулуне Иркутской области позволила избежать частичных подтоплений в регионе в этом году. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"В Тулуне и в Нижнеудинске сделана огромная работа, колоссальная. Если говорить про гидротехнические сооружения, там стройка разделена на два этапа. Первый этап мы уже сделали в прошлом году, и он успешно выдержал паводок этого года. В этом году паводок тоже был немаленький, мы на пределе возможного его прошли. Если бы не был построен первый этап, то частично было бы новое подтопление", - сказал он.

Хуснуллин также добавил, что второй этап работ включает в себя строительство гидротехнических сооружений в полном проектном решении. "Чем мы сейчас и занимаемся", - уточнил он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун. В 2021 году в городе достроят дамбу.