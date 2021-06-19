Власти КБР с 19 июня запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) с 19 июня запретили проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы республики.

"Допустимая предельная численность участников массовых мероприятий (в том числе деловых, спортивных, зрелищных) сокращается со 100 до 50 человек. Ограничение в части численности не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению госорганов, при этом сохраняются условия о соблюдении между их участниками дистанции не менее 1 м и об использовании масок", - говорится в сообщении.

На рабочих местах рекомендуется находиться малыми группами и в разное время "в целях минимизации очного взаимодействия работников на рабочих местах и предупреждения скопления граждан в общественном транспорте в часы "пик", добавили в администрации. Также указом главы региона рекомендовано перевести не менее 30% работников, включая граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем на дистанционную работу. При определении количества работников не учитываются вакцинированные от COVID-19. Эта мера не распространяется на работников здравоохранения и лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

По данным на 19 июня в КБР выявлено 24 594 случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 20), выздоровел 23 831, умерли - 485 (за сутки два человека). В настоящее время в госпиталях получают медицинскую помощь 213 пациентов, как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции, из них в реанимациях - 38 человек. Всего в двух госпиталях развернуто 290 коек. В республике работают 50 пунктов вакцинации и 36 выездных бригад, доступны вакцины от коронавируса "Спутник V", "Эпиваккорона" и"Ковивак".