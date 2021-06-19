Путин поручил подготовить решение о строительстве спортплощадок в селах и малых городах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "Единой России" проконтролировать реализацию программы индивидуального жилищного строительства на селе, а также совместно с правительством подготовить решение о строительстве в селах и малых городах сети спортивных площадок.

"Прошу "Единую Россию" взять на контроль реализацию программы поддержки индивидуального жилищного строительства. Здесь потребуются и законодательные решения. Надеюсь, что будущий состав Государственной думы с вашим участием - а я исхожу из того, что многие из вас продолжат работу в Государственной думе - обратят на это внимание будущие депутаты, поддержат эти начинания. Нужно максимально упростить процедуры предоставления земельных участков, обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей, помочь людям получить доступные кредиты на строительство своего дома", - сказал Путин, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия".

"И конечно, у людей, живущих на селе, должны быть и современная социальная инфраструктура, и возможность для активного отдыха и занятий спортом. В этой связи поддерживаю предложение "Единой России" по созданию сети современных спортивных площадок и прошу, не откладывая, подготовить такое решение совместно с правительством, прежде всего для сельских территорий, как я уже сказал, и для малых городов", - добавил глава государства.