В зоне проведения праздника "Алые паруса" запретят торговлю и общепит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. В зоне проведения праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге будет запрещена работа предприятий торговли, общепита и услуг. Распоряжение об этом подписал в субботу губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

"[Во время] праздника "Алые паруса" будут приняты следующие меры: <...> С 16:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в приложении <...> к постановлению", - говорится в сообщении.

Услуги общепита в зоне проведения праздника в центре города смогут работать только по согласованию с органами власти. Как пояснили ТАСС в аппарате вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, для проведения праздника утвержден регламент безопасности, в частности, кафе должны будут подтвердить соблюдение всех мер безопасности, согласовать количество посадочных мест, а также получить специальные пригласительные билеты для гостей ресторана.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что несмотря на введенные в городе ограничения из-за пандемии коронавируса, праздник "Алые паруса" планируется провести, однако допустят на него только выпускников школ и сопровождающих, остальным глава города рекомендовал смотреть трансляцию мероприятия. Как пояснили в аппарате Пиотровского, допуск на мероприятие получат только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус или сертификат о завершенной вакцинации. На входе на праздник у всех будет проверяться температура, а также все выпускники и их сопровождающие будут обязаны использовать маски. За соблюдение всех санитарных мер руководители образовательных организаций будут нести персональную ответственность. Также власти города обращают внимание на то, что смотреть мероприятия с крыш городских зданий запрещено.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.