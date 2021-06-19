РПЦ передала Молдавии 2 тыс. доз вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В Молдавию при содействии Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) были доставлены 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте Московской патриархии.

"Переданную в качестве гуманитарной помощи вакцину будет распространять Православная церковь Молдовы", - говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник V" была одобрена в Молдавии в феврале 2021 года. Ранее Россия направила в республику 172 тыс. доз российской вакцины.