Опрос: большинство россиян лучше работает без жесткого контроля со стороны начальства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 72% опрошенных россиян отметили, что лучше работают без жесткого контроля со стороны начальства. Только 8% опрошенных считают, что работают успешнее под надзором начальства, говорится в результатах опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 14 по 15 июня во всех округах РФ среди 1 600 респондентов.

"Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах. Напротив, 8% опрошенных отмечают, что успешнее трудятся в том случае, если руководитель проверяет их на каждом этапе работы", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что тех, кому для результативной работы не требуется контроль руководителя, больше среди опрошенных старше 45 лет (79%) и респондентов с доходом от 50 тыс. рублей (77%). Молодежь чаще других бывает не готова к самостоятельной работе: 11% опрошенных в возрасте до 24 лет признается, что им необходим жесткий контроль начальника.

"Оценивая стиль управления своего нынешнего руководителя, 38% работающих россиян назвали его скорее мягким и либеральным, 35% - скорее строгим и авторитарным, а 27% затруднились дать точное определение. Чем выше доход респондентов, тем чаще они признаются, что работают с жестким начальником: среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. рублей об этом сообщают 23%, тогда как среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. рублей - 38%. Строгого и авторитарного человека в своем руководителе чаще видят женщины и опрошенные от 35 до 44 лет (по 39%), мягкого и либерального - молодежь до 24 лет (56%)", - отмечают в Superjob.