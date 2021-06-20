Спасатели задействовали беспилотники для мониторинга ситуации в подтопленных районах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Две группы беспилотников задействованы для мониторинга обстановки в подтопленных районах Крыма, где на уходящей неделе прошли сильные дожди. Об этом в воскресенье сообщается на сайте главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Задействованы две группы беспилотных летательных аппаратов для мониторинга складывающейся обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в ликвидации последствий стихии задействована группировка в количестве 2 293 человек, 428 единиц техники, 15 плавсредств и 30 мотопомп. Продолжаются работы по откачке воды из жилых и подвальных помещений, очистке русел рек, ливневой канализации и водоотводов.

По данным ведомства, с 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. Остаются подтопленными 38 домовладений в Керчи, Феодосии, Ялте, Ленинском, Кировском и Советском районах. Из зоны подтоплений эвакуировано 1 773 жителя, из них 321 ребенок. Психологическую помощь оказывают психологи МЧС России. За поддержкой к ним уже обратились 52 человека.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.