На востоке Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за гроз и жары

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в воскресенье в 22 департаментах на востоке Франции в связи с сильными грозами и жарой. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo-France.

"Новое ухудшение обстановки с грозами ожидается в конце утра воскресенья. Грозы возобновятся с новой силой в Центральном массиве, а к вечеру переместятся на северо-восток и на север Альп", - гласит предупреждение на сайте организации.

Отмечается, что нынешний грозовой период сопровождается сильными ветрами с порывами до 27,7 м/с. В некоторых регионах за короткий период выпадет от 20 до 50 мм осадков, из-за чего ожидаются локальные подтопления. Также возможны осадки в виде града. В то же время синоптики указывают, что на фоне гроз ожидается общее снижение температуры и отмена предупреждения о сильной жаре во многих департаментах.

Предупреждение об "оранжевой" тревоге в связи с грозами и сильным ветром распространялось в субботу на 42 департамента. Как сообщает портал Actu, в городе Альфортвиль в департаменте Валь-де-Марн порывом ветра сорвало крышу многоэтажного жилого дома, два человека пострадали. В свою очередь телеканал LCI сообщает о граде диаметром 5 мм, выпавшем в городе Дуб, и торнадо в коммуне Турен. Во многих городах были зафиксированы локальные подтопления, в то время как в Париже, по данным метеорологов, всего за шесть минут выпала месячная норма осадков (11 мм) - самый сильный дождь с мая 2003 года, когда выпало 15 мм осадков за десять минут.