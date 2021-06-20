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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки

В области зафиксировали 1 638 случаев заболевания
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 638, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. 

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Всего с начала пандемии в Подмосковье заразились 290 542 человека, следует из данных штаба. Днем ранее в области было выявлено 1 456 случаев.

Вылечились, по данным штаба, 955 человек, за все время выздоровели 238 812. В регионе продолжают лечение 45 388 человек. 

За сутки в области зарегистрировали 13 смертей. Всего в Подмосковье умерли 6 342 человека, следует из сообщения штаба.

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