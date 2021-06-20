Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медиков с Днем медицинского работника. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Развитие здравоохранения - один из главных приоритетов государственной политики. Этому посвящены государственные программы и проекты, в рамках которых в разных регионах создается инфраструктура, открываются современные медицинские центры, ФАПы, врачебные амбулатории и поликлиники. Многое делается для цифровизации отрасли, повышения эффективности и доступности медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что в России уделяется серьезное внимание подготовке высококвалифицированных специалистов. Предпринимаемые правительством меры способствуют улучшению демографической ситуации и увеличению продолжительности жизни граждан. Процитировав слова Гиппократа о том, что "здоровье - есть высочайшее благо человека", Мишустин подчеркнул, что в руках медиков находятся судьбы и счастье людей. В особенности премьер отметил большой вклад медиков в борьбу с коронавирусом, а также их невероятную стойкость, героизм и мужество. Он также подчеркнул, что Россия гордится выдающимися врачами и учеными, которые сделали уникальные открытия и обогатили отечественную и мировую медицину.

"Благодаря российским медикам были созданы топографическая анатомия и военно-полевая хирургия, теория иммунитета, космическая медицина, сформулирован принцип высшей нервной системы, изложен аускультативный метод измерения артериального давления, изобретены аппараты для остеосинтеза и искусственного кровообращения. Сегодня вы продолжаете традиции своих предшественников. Ваши разработки, исследования, новые методы лечения и диагностики помогают делать уникальные операции, эффективно бороться с опасными инфекциями", - добавил Мишустин.

Премьер поблагодарил работников и ветеранов здравоохранения за нелегкий труд, профессионализм и милосердие, а также пожелал им новых успехов, счастья и благополучия.

День медицинского работника, отмечаемый в третье воскресенье июня, был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года (документ действует по настоящее время, последние изменения внесены 31 мая 2006 года).