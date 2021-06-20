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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте после подтопления демонтируют три моста для отведения воды в русло реки

В двух точках города ведут аварийно-спасательные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Ялты демонтируют три моста, чтобы отвести воду в русло реки после прошедших в городе ливней. Об этом в воскресенье сообщила в своем Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"По всей Большой Ялте идут аварийно-восстановительные работы. В двух точках - аварийно-спасательные. [На улице] Кривошты/Вергасова принято решение о демонтаже трех мостов для решения вопроса с отведением воды в русло реки", - написала Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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